عشائر عراقية

2021/12/19 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت بعض العشائر في الديوانية بالعراق أنها "ستتبرأ" ممن تثبت إدانتهم بتعاطي وتجارة المخدرات بكل أنواعها وأنها ستبلغ السلطات الأمنية عن مرتكبي هذا الأفعال باعتبارهم مجرمين يتعمدون تدمير المجتمع، وفق مراسل قناة الحرة

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