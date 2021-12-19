إيران تعلن عودة وتدشين قطع بأسطول القوة البحرية للجيش

2021/12/19 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المدمرة “الوند” من فئة “سام” عادت للخدمة مرة أخرى في القوة البحرية للجيش بعد خضوعها لعملية تطوير وتحديث كاملة.

وأضاف الموقع الإلكتروني لقناة “العالم” الإيرانية أن أربع غواصات من طراز “السابحات 15” دخلت الخدمة في القوة البحرية الإيرانية في مراسم جرت صباح اليوم الأحد.

وشملت المراسم كذلك دخول معدات خضعت لعمليات إعادة تأهيل وتصليح أساسية.

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