الكاظمي يبحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

2021/12/19 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع السفير الألماني في العراق مارتن ييغ، العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي ان الاخير “استقبل السفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغ وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيةبين البلدين، ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.

واضاف ان “اللقاء شهد أيضاً استعراض التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقةالكهربائية والطاقة البديلة”.

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