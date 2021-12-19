كركوك: القبض على 3 شبان حاولوا استدراج طالبة والاعتداء عليها (صورة)

2021/12/19 | 15:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة محافظة كركوك، الأحد، من القبض على 3 شبان يتعاطون المواد المخدرة حاولوا استدراج طالبة في الـ 14 من عمرها واغتصابها.

وقالت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 كانون الاول 2021)، إن "القضية بدأت بعد شكوى قدمها والد الفتاة المختفية في مركز شرطة "رحيماوا" في 16 من الشهر الجاري، وبعد التحقيقات استطاعت شرطة كركوك من التوصل لشاب اخر متورط ايضا في قضية استدراج الفتاة التي كان اثنان من الشباب يرومان اغتصابها".

واضاف البيان، إنه "تم تحرير الفتاة قرب جسر نهر الخاصة"، لافتا الى انه "استمرت التحقيقات لتسفر عن إلقاء القبض على المتورطين الآخرين واحالتهم جميعا الى القضاء".

N.A

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