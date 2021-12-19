قريبا صرف 80%.. محافظة ترمي الكرة بملعب المالية بشأن تأخر مستحقات المقاولين

2021/12/19 | 16:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبب تأخر المستحقات المالية راجع إلى إشكالات مالية متراكمة ويعمل حالياً على تكييفها وفق القانون.

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