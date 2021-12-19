ماذا يمكن للعالم أن يعرف عن وضع أوميكرون في الدول التي سجلت ارتفاعًا بمعدل الإصابات به؟

2021/12/19 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من شهر على اكتشافه للمرة الأولى، تشهد دول جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدنمارك، ارتفاعًا في معدّل الإصابات بمتحور أوميكرون..ماذا نعرف عنه وكيف نتفاداه؟

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