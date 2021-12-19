2021/12/19 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يلملم العام 2021 أوراقه، تاركا خلفه ذكريات صعبة عاشها الوسط الفني في مصر، وجمهوره في العالم العربي؛ فهو العام الذي ودع فيه المصريون قامات إبداعية لها بصمات مؤثرة، على رأسهم الفنان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عام “الخسارات الكبرى”..



الساحة الفنية تفقد “قامات” في 2021 المركز الخبري الوطني.

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