2021/12/19 | 16:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة – مباشر: ترأس خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وفق بيان اليوم الأحد.واستعرض الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 ديسمبر الجاري في مكة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تستضيف اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية في 2023) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تستضيف اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية في 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).