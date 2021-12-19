العراق يسعى لزيادة انتاج أحد حقوله النفطية إلى 450 ألف برميل يومياً

2021/12/19 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة اعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الأحد، سعيها لرفع انتاج حقل مجنون النفطي بالمحافظة الى 450 الف برميل يوميا نهاية العام المقبل.

وقال معاون مدير عام الشركة لشؤون الإنتاج باسم الغالبي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل رئيس شركة النفط الوطنية إضافة إلى مدير عام الشركة خالد حمزة عباس وجهوا بأن يكون الإنتاج بالسنوات الخمسة المقبلة هو 600 الف برميل بالحقل".

وأضاف الغالبي، ان "هذا الأمر يتطلب حفر آبار ومنصات آبار ومستودعات خزن وغيرها فضلا عن غطاء مالي لغرض إكمال المشاريع المطلوبة حتى يصل إنتاج حقل مجنون 600 الف"، مشيرا الى ان "حقل مجنون سيبقى بالجهد الوطني ووصوله الى كميات اضافية من الطاقة هو انجاز كبير للشركة".

واوضح الغالبي ان "كميات التصدير من الحقل تصل حاليا إلى 130 الف برميل لكون الشركة ملتزمة بماتقرره لكن إذا طلب إنتاج اكثر فيمكن هنا زيادة الطاقة بالتشغيل للوصول إلى إنتاج يصل إلى 230 الف برميل"، مشيرا الى ان "هذه الكمية لم يتم الوصول إليها الا بتوجيه وزاري لان النفط ملتزمة كل الالتزام بما تقرره أوبك".

وأفاد بان "الشركة تسعى لرفع انتاجها النفطي في نهاية 2022 المقبل الى 450 الف برميل يوميا من النفط"، مبينا ان "العمل جاري لإدخال محطة المعالجة الرئيسية الثانية للعمل بالتعاون مع شركة بتروفاك إضافة لباقي المحطات التي ستدخل حينها سنصل إلى الإنتاج المطلوب".ويعد حقل مجنون الواقع بشمال البصرة من أهم واكبر الحقول بالعراق ويدار بجهد وطني وسط زيادة ملحوظة بكميات الإنتاج فيه.

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