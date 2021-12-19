تسجيل 272 اصابة جديدة بكورونا و392 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2021/12/19 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة تسجيل 272 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 392 حالة شفاء و 12 وفاة ، في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى5

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