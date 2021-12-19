حكومة البصرة تعلن اكمال المرحلة الاولى لمشروع الحوكمة الالكترونية

2021/12/19 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت حكومة البصرة المحلية ، اليوم الاحد، عن اكمال المرحلة الاولى لمشروع الحوكمة الالكترونية ومنظومة الــ ( داتا سنتر ) بمقر الحكومة المحلية .وقال النائب الاول لمحافظ البصرة محمد التميمي في بيان صحفي ان" العمل جار حاليا ضمن المرحلة الثانية لاكمال البرامجيات وربط الدوائر الخارجية المرتبطة مع المحافظة".واضاف ان"مشروع الــ (داتا سنتر) هو عبارة عن (سيرفر) يربط البيانات بين عدد من الدوائر والجهات الحكومية بالمحافظة ، ويقدم خدمات بمجال التراسل بشكل مشفر بدون استخدام الانترنت ، انما باستخدام تكنولوجيا ( انترانت ) .والوظيفة الثانية التي يقوم بها هي جمع المعلومات وارشفتها وعرضها بشكل جدول موحد لزيادة الشفافية في العمل بين كل اقسام الحكومة المحلية في البصرة ، والدوائر المرتبطة بها " ، مبينا انه تم حاليا ربط الاقسام الاساسية في محافظة البصرة ، ومنها اقسام الحسابات والتدقيق والتخطيط وادارة المشاريع والعقود الحكومية والتعاقدات وقسم الهندسة والموارد البشرية ، والدائرة المالية والشؤون الادارية وغيرها من الاقسام المهمة بديوان محافظة البصرة ".واضاف ان" المراحل المقبلة ستشهد ربط الدوائر الحكومية الاخرى بديوان المحافظة ، وايضا ربط دائرة البطاقة الموحدة ، وكذلك قيادة الشرطة ، والعمل على ربط كاميرات المراقبة في الشوارع بالبيانات البيومترية من اجل زيادة الامن والمعلومات الاساسية التي يتم الحصول عليها من الــ (داتا سنتر) وهذا ماسنعمل على انجازه في اقرب وقت ممكن ضمن المرحلة الثانية .واشار التميمي ، الى :" ان التوجه مستقبلا سيكون لربط المنظومة مع دائرة مرور البصرة للتعرف على ارقام لوحات السيارات المطلوبة امنيا بالتعاون مع قيادتي العمليات والشرطة "./ انتهى

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