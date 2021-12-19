الدفاع: تحويل المراتب من الصفة العسكرية إلى المدنية قريباً

2021/12/19 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، تحويل المراتب من الصفة العسكرية الى المدنية قريباً.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش والأمين العام، عقد في المديرية العامة للأفراد، مؤتمر اللجنة المختصة بتحويل الصفة الوظيفية من العسكري إلى المدني للمراتب في وزارة الدفاع، …

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