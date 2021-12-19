2021/12/19 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البنتاغون عن وثائق جديدة حول الضربات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط واصفاً اياهاأنها “مليئة بالشوائب الاستخبارية” وأوقعت آلاف القتلى المدنيين وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة من الوثائق السرية التي تم الاستحصال عليها مؤخرا تتناول أكثر من ألف وثلاث مئة تقرير عن الخسائر في صفوف المدنيين بالعراق وسوريا وأفغانستان تقوّض ما تروّج له الحكومة عن حرب تُخاض بالقنابل الدقيقة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن التعهدات بالشفافية والمساءلة بقيت غالبا من دون تنفيذ..



مشيرا الى ان ضعف لقطات المراقبة وعدم كفايتها غالبا ما يؤديان إلى إخفاقات ينتج عنها سقوط قتلى من خارج نطاق الاستهداف.

وفي تعليق أدلى به لصحيفة نيويورك تايمز قال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكابتن بيل أوربان حتى مع أفضل تكنولوجيا في العالم، تقع أخطاء، سواء بناء على معلومات ناقصة أو سوء تفسير للمعلومات المتوفرة.

وأكدت الصحيفة ان الولايات المتحدة اعتمدت على الضربات الجوية في الشرق الأوسط بشكل كبير في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما..



مبينة ان القوات الأميركية نفّذت أكثر من خمسين ألف ضربة جوية في أفغانستان والعراق وسوريا خلال خمس سنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يكشف عن وثائق جديدة في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يكشف عن وثائق جديدة في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).