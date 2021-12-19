2021/12/19 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرعت الولايات المتحدة إلى لبنان، الأحد، بنحو 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكوفيد-19، وذلك من خلال برنامج "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات في العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (336 ألف شخص يستفيدون من دفعة لقاحات أميركية للبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (336 ألف شخص يستفيدون من دفعة لقاحات أميركية للبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).