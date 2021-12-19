2021/12/19 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر صحفية، اليوم الاحد، عن عقد اجتماع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من أجل مناقشة إمكانية تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها بالكاميرون، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة “بي إن سبورت” الإخبارية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيهان “اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعقد مساء اليوم اجتماعا عن بعد، عبر تقنية الفيديو، ويتوقع أن تكون النقطة الأبرز، مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون، مطلع الشهر المقبل، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا، في مختلف أنحاء العالم”.

وأشارت العديد من التقارير، إلى إمكانية تأجيل كأس الأمم الأفريقية، حتى صيف 2022، وهو ما نفاه الاتحاد القاري جملة وتفصيلًا.

وعبّر فيرون أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن سعادته بالمجهودات التي بذلتها الحكومة الكاميرونية، استعدادًا لأمم أفريقيا.

وأكد فيرون قدومه للكاميرون، من أجل إقامة البطولة، وليس تأجيلها؛ لأن التأجيل ليس واردًا في خطط “كاف”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كاف” يعقد اجتماعا لمناقشة تأجيل أمم أفريقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كاف” يعقد اجتماعا لمناقشة تأجيل أمم أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).