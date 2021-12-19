كورونا العراق: 12 وفاة و272 إصابة جديدة



كورونا العراق: 12 وفاة و272 إصابة جديدة
2021/12/19 | 16:29 - المصدر: آي كيو نيوز
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