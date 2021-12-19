بغداد تبحث التعاون مع برلين في 4 مجالات

2021/12/19 | 16:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع السفير الألماني الجديد في العراق مارتن ييغر، الأحد، التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (19 كانون الاول 2021)، ان "الكاظمي، استقبل السفير الألماني الجديد في العراق السيد مارتن ييغر".

وأضاف البيان، انه "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وتابع، ان "اللقاء شهد أيضا استعراض التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة".

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