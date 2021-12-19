وزير التخطيط: التعداد السكاني 2022 سيكون الكترونياً ونتائجه تعلن خلال 3 أشهر

2021/12/19 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أشرف وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاحد، على التجربة القبلية الميدانية السابعة، التي يُنفذها الجهاز المركزي للإحصاء، استعدادا لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر تنفيذه قبل نهاية العام المقبل 2022، فيما أشار الى ان التعداد السكاني سيكون الكترونياً ونتائجه تعلن خلال 3 أشهر.وجاء في بيان للوزارة لقى “النور نيوز” نسخة …

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