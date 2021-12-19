2021/12/19 | 16:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب الناشط يزيد الحسون من محافظة صلاح الدين، الأحد، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالوقوف عند "اعتداء" تعرض له من قبل حماية المحافظ عمار الجبر، حسب ادعائه.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وكتب الحسون على صفحته في "فيسبوك" وتابعه "ناس"، (19 كانون الأول 2021)، "مليشيات عمار الجبر تعتدي على كل من يختلف معاهم بالرأي وتستخدم قوة الدولة..



اليوم حضرت لمبنى المحافظة ملك الشعب وليست ملك عمار الجبر، وعثمان الجبر الذي يقول (المحافظة بيتنا ومحد يدخلها)، وتم التجاوز عليّ وسحب السلاح ضدي وضربي أمام انظار كل الحاضرين".

وأضاف، "سياسة تكميم الأفواه لا تتماشى مع شباب صلاح الدين وإذا استطعتم إسكاتي لن تستطيعوا إسكات الشباب البقية، وسوف تكون لنا وقفة لإقالة عمار الجبر وإنهاء هذه التصرفات" .

وتابع، "اطالب رئيس مجلس الوزراء التدخل ورد هذه الميليشيات التي تتجاوز على شباب المحافظة وناشطيها تحت العلم العراقي في مبنى حكومي ".

وأشار إلى أنه يطالب وزير الداخلية بـ"أن يتدخل ويحاسب المنتسبين الذين تصرفوا تصرفاً ميليشياوياً واعتدوا عليَّ بشهادة التقارير الطبية وامتثلوا لأمر شقيق المحافظ عثمان الجبر الذي يعمل بصفة موظف مدني في ديوان المحافظة" .

ولم يصدر أي تعليق من المحافظة لغاية إعداد هذا الخبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط يتهم حماية محافظ صلاح الدين بالاعتداء عليه داخل مبنى المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشط يتهم حماية محافظ صلاح الدين بالاعتداء عليه داخل مبنى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).