العامري والعيداني يبحثان السبل الكفيلة بالخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد

2021/12/19 | 16:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري في مكتبه ببغداد، اليوم الاحد، محافظ البصرة اسعد العيداني.واضاف بيان لمكتب العامري تلقته “الايام نيوز”، انه “بحث الجانبان التطورات السياسية والسبل الكفيلة بالخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد”.وتابع “كما تم التطرق الى الوضع الخدمي والامني لمحافظة البصرة ومناقشة العديد من القضايا التي من شأنها خدمة […]

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