2021/12/19 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات سياسية بين العامري والعيداني المركز الخبري الوطني.

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