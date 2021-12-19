مقتل 15عاملًا وإصابة 60 اخرين بانفجار منجم فحم جنوب غرب تركيا

2021/12/19 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ قتل 15 عاملا واصيب 60 اخرون اليوم بانفجار منجم للفحم بولاية إزمير جنوب غرب تركيا .وذكرت الشرطة التركية في خبر عاجل لها ان فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء وقوات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات .ووفقًا للتقديرات الأولية، يوجد العديد من الأشخاص تحت المبنى المنهار وتواصل فرق الإنقاذ عملها لاستخراج المحاصرين وجثث القتلى ./انتهى

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