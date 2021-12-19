الخفاجي يطالب الحكومة بتوجيه شركة النفط بدعم نادي الناصرية الرياضي

2021/12/19 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الاحد، الحكومة بتوجيه شركة النفط بدعم نادي الناصرية الرياضي.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه نطالب دولة رئيس الوزراء، […]

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