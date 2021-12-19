تكساس تبدأ ببناء جدار

2021/12/19 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، عن بدء ولايته ببناء "جدار" خاص بها، عبارة عن قضبان فولاذية ضخمة، على الحدود مع المكسيك.وفي مؤتمر صحفي، أوضح غريغ أبوت قائلا: "إن تكساس تقوم حقا بخطوة لم يسبق أن اتخذتها أي ولاية أخرى في البلاد، تتمثل في بناء جدار على حدودنا لتأمين وحماية سيادة الولايات المتحدة وولايتنا".وأضاف أبوت من أمام رافعة وقضبان فولاذية: "إنه إجراء ضروري لسبب واحد فقط..إدارة الرئيس جو بايدن فشلت في تأدية عملها"، منددا بـ"العواقب" الوخيمة لسياسات بايدن.وأكمل: "هذا الجدار الحدودي الذي ترونه خلفنا هو نسخة مطابقة للجدار الحدودي الذي شيده الرئيس السابق، دونالد ترامب..المواد نفسها والمفهوم نفسه".هذا وشدد حاكم تكساس لشبكة "فوكس نيوز" على أن ولايته قادرة على التحرك بسرعة في أعمال البناء، لأن الحاجز يقام على أراض خاضعة لولاية تكساس أو يملكها أشخاص سئموا إدارة بايدن".وبناء جدار "مناهض للمهاجرين" على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك كان أحد الوعود الرئيسة التي قطعها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في حملته لانتخابات 2016 الرئاسية، إذ بوشرت أعمال البناء في عهد ترامب ثم توقفت في عهد بايدن.

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