2021/12/19 | 16:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. وزارة المالية توافق على صرف رواتب عقود ٣١٥ لدائرة بلديات بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/19 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة المالية توافق على صرف رواتب عقود ٣١٥ لدائرة بلديات بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة المالية توافق على صرف رواتب عقود ٣١٥ لدائرة بلديات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).