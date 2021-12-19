"كأس العرب".. بروفة دسمة ودروس مستفادة على طريق مونديال قطر

2021/12/19 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدلت قطر الستار على بروفة دسمة لمونديال 2022 في كرة القدم، مع ختام كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا واختبار ستة من ملاعبها الثمانية المترفة التي ستستضيف الحدث العالمي للمرة الأولى في الشرق الأوسط

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