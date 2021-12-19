2021/12/19 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”، اليوم الأحد، طلبًا عاجلًا من نادي تشيلسي بشأن مباراته مع وولفرهامبتون في الجولة 18 من المسابقة.وقالت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، إن “نادي تشيلسي قدم طلبًا لتأجيل مباراته مع وولفرهامبتون، لكن ردت رابطة البريميرليج بالرفض”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “البلوز يعاني من غيابات عديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد يضطر إلى وضع لاعبين غير جاهزين بشكل كامل على مقاعد البدلاء، من أجل تعويض المستبعدين”.

وأوضحت “تيليجراف” أن “رابطة البريميرليج أجلت 6 مباريات في الجولة 18 من المسابقة حتى الآن، لذا لم تلعب سوى مواجهة واحدة بين آرسنال وليدز يونايتد”.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، خلف مانشستر سيتي (41 نقطة) وليفربول (40 نقطة).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض طلبا لنادي تشيلسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض طلبا لنادي تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).