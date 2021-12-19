التظاهرات تتجدد في كربلاء للتأكيد على المطالبة بكشف قتلة الناشطين وإقالة الخطابي

2021/12/19 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرين أكدوا على استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب وهي إقالة محافظ كربلاء نصيف الخطابي.

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