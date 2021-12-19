2021/12/19 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني القت قوات حرس حدود المنطقة السادسة، اليوم الاحد، القبض على 11 متسللاً من سوريا باتجاه غرب نينوى.وذكر بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استمراراً لجهود تأمين الحدود وبمعلومات استخبارية دقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 11 متسللاً من سوريا باتجاه غرب نينوى المركز الخبري الوطني.

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