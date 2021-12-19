قارورة كريستال صغيرة مطرّزة بالذهب أصولها لا تزال غامضة.. ما قصتها؟

2021/12/19 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الكشف أخيراً عن قارورة مذهلة مغلّفة بالذهب، مصنوعة من حجر الكريستال الصخري، حفر عليه أحرف لاتينية قد توفّر أدلة جديدة حول أصولها الغامضة.

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