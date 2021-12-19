2021/12/19 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، إن الوباء سيتحول عاجلا أم آجلا إلى وباء متوطن، على غرار فيروس الإنفلونزا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة الصحة العالمية واثقة من الانتصار على الوباء المركز الخبري الوطني.

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