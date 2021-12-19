اجتماع بين هادي العامري وأسعد العيداني في بغداد

2021/12/19 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري تطورات المشهد السياسي العراقي.

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وذكر بيان للمركز الإعلامي لمحافظة البصرة، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2021)، أن "المحافظ أسعد العيداني التقى في العاصمة بغداد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والملفات ذات العلاقة، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً وطبيعة المشهد السياسي العراقي القادم".

وأكد الجانبان "حرصهما على تظافر جميع الجهود، والخروج بنتائج إيجابية تخدم مصالح الشعب العراقي، وتضع في سلم أولوياتها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

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