إنفوجرافيك.. 10 حالات مُعفاة من غرامات تأخير تجديد بطاقة الهوية في الإمارات

2021/12/19 | 17:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامي لكل سكان الدولة، بما في ذلك المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين والمقيمين.وشددت الهيئة على ضرورة تجديد …

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