2021/12/19 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلال عملية بطولية متميزةشرطة كربلاء تحكم قبضتها على عصابة تتاجر بالمخدرات

بتوجيه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة كربلاء المقدسة من إلقاء القبض على عصابة متكونة من ستة أشخاص مع التاجر وهو الممول الرئيسي لهم خلال عملية بطولية متميزة وجهد استثنائي كبير ،

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ": أن العملية تمت بعد جمع المعلومات الكافية عن أماكن تواجد العصابة مع التاجر الرئيسي لهم وهو من خارج المحافظة ويقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة ،

واضاف البيان ": استطاعت مفارز القسم وبمهنية عالية من ضبط أفراد العصابة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع (كرستال وحبوب مخدرة نوع صفر واحد مع مسدس مع ميزان الكتروني مع ادوات تعاطي) ، وقد تمت إحالتهم مع المضبوطات الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

🔴مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت🔴 العلاقات والإعلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة للمخدرات في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة للمخدرات في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).