بالوثيقة.. أبو ياسر يتعهد بتعهد جديد للصدر

2021/12/19 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الاحد، على وثيقة توضح قيام مستشار زعيم التيار الصدري، ابو ياسر، بالتعهد مرة اخرى لمقتدى الصدر.

ادناه نص التعهد:

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