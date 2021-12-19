ارتفاع الخزين المائي في سد العظيم بعد اول موجة سيول قادمة من كركوك

2021/12/19 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شهد سد العظيم الاروائي في محافظة ديالى ارتفاعا بخزينه المائي بعد تدفق السيول المائية القادمة من كركوك .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان تدفق السيول المائية القادمة من كركوك عبر وادي الشاي ، عزز من الخزين المائي لسد العظيم الاروائي بكميات تزيد عن / 50 / مليون متر مكعب خلال الساعات الماضية ".واضاف :" ان ارتفاع الخزين المائي سيؤدي الى زيادة الاطلاقات المائية صوب نهر العظيم ، الامر الذي سيسهم في تأمين المياه لمحطات الاسالة وارواء الاراضي الزراعية "./انتهى

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