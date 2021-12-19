احتجاجات السودان.. الشرطة تطلق الغاز ومتظاهرون يصلون محيط القصر الجمهوري

2021/12/19 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة قناة الحرة في السودان بأن متظاهرين وصلوا إلى محيط القصر الجمهوري في الخرطوم، بعد أن نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع، الأحد، للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي

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