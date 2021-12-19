2021/12/19 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المرمز الخبري الوطني تابعت دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، حالة الفتاة مريم التي تعرضت للحرق بمادة (التيزاب) على يد عدد من المجرمين قبل قرابة سبعة أشهر، مؤكدة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من جديد الحكومة تُتابع حالة “مريم” وتؤكد: العمل مستمر لاثبات حقها المركز الخبري الوطني.

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