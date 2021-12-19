2021/12/19 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يبحث خطة المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء (1000) مدرسة في المحافظات المركز الخبري الوطني.

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