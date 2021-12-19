مجلس الخدمة يطلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية تزويده بالتخصصات المطلوبة

2021/12/19 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الأحد، الاحتياجات الوظيفية والاختصاصات المطلوبة، مع عدد من مديري الدوائر الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية.وذكر بيان للمجلس تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “عُقد في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي اجتماع ضم عددا من مدراء الدوائر الإدارية والمالية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية برئاسة …

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