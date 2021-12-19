2021/12/19 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى الديدان الألفية الكثير من الأرجل.وهذه هي السمة المميزة لهذا المخلوق الذي لا يُعتبر دودة، أو حشرة.واكتشف العلماء أول دودة ألفية ذات أكثر من ألف رجل في أستراليا، ولها 1،306 رجل على وجه الدقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لها أكبر عدد من الأرجل مقارنةً بأي كائن حي.. اكتشاف أول دودة ألفية الأرجل في أستراليا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لها أكبر عدد من الأرجل مقارنةً بأي كائن حي.. اكتشاف أول دودة ألفية الأرجل في أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).