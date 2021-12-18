وسم ’بغداد مدنيّة’ يغزو ’تويتر’.. عاصمة التنوع والثقافة لن تتغير ملامحها

2021/12/19 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تصدر وسم "بغداد مدنية"، الأحد، ترند العراق على منصة "تويتر"، بعدد كبير من التدوينات التي تؤكد أن العاصمة بغداد مدينة التنوع والثقافة والفن، وترفض المحاولات التي تعمل على تغيير ملامحها.

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وتضمن الوسم آلاف التغريدات، التي سلطت الضوء على رفض محاولات بعض الجهات بالتأثير على طبيعة بغداد وثقافتها، والتنديد بالتطرف الفكري الذي يفرض أفكاراً وآراء على الآخرين.

وشارك ناشطون وإعلاميون ومدونون على منصة تويتر برفع وسم "بغداد مدنية"، حيث بلغ عدد التغريدات حتى لحظة كتابة الخبر أكثر من 5000 تغريدة.

غردوا تحت وسم #بغداد_مدنية ولا تجعلوهم يحددوا هويتها كما تهوى شياطينهم.

— زينب ربيع (@RabeeZainab) December 18, 2021

بغداد ما اشتبكت عليكِ الاعصرُ إلا ذوت ووريق عمرك أخضرُمرّت بك الدنيا وصبحك مشمسٌ ودجت عليك ووجه ليلك مقمرُوقست عليك الحادثات فراعها ان احتمالك من أذاها اكبرُ#بغداد_مدنية pic.twitter.com/u0uZp34avf

— إياد العنبر (@ayadhussein1) December 19, 2021

التطرف يخلق تطرف مضادو احذر الاسلامويين من ذهابهم بعيدا في تطرفهمفقد ينتج عن تطرفهم جيل لن يسمح باقامة الصلاة في الجوامع !!!بل يهدمها و يحولها الى اماكن ترفيهيةوما ايامكم الا عدد#بغداد_مدنية

— علي المدني - Ali Almadany (@82alialmadany) December 19, 2021

بِحُجة محمد رمضان سيجعلون بغداد #قندهارهل تعلم ان شبابنا الغير متطرف يذهب لزيارة الحسين عو لهُ ذوق في سماع #عاصي_الحلانيالقلب يهوى هُنا و يهوى هناكهذهِ ليس شيزوفرينيا يا ايها المُتعصب لهذا او لذاك ..هؤلاء نحن الذين لا يمكن لكم ان تفهموا عقولنا ..#بغداد_مدنية

— مشرق الفريجي (@mushriqalfrijy) December 19, 2021

#بغداد_مدنيةبغداد لكل اطياف الشعب العراقيجمالها ليبراليتها عراقيتها pic.twitter.com/LT0ugmZANB

— saif ali alkhalidi (@SaifAlkhalidi16) December 18, 2021

من باب تعايرون الدول بماضيهم وخابصيهم بسالفة احنة ماضينا حضاري ومدني واحنه متطورين مو مثلكمومن باب تريد ترجعونا الف سنة ليورا شبيكم متفهموني#بغداد_ليست_قندهار #بغداد_مدنية

— سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) December 18, 2021

بعمرها المسارح وقاعات الغناء لم تخرج منها افكار اجراميه تسمح بقتل الاخرين ولا مليشيات ولا عقول متعصبه تقتل الحريه!!#بغداد_مدنية

— Mahmoud (@A1Aqide) December 18, 2021

على مر العصور، بقيت #بغداد رمزاً وعنواناً للتعددية، ومكاناً لتلاقي الثقافات وتعزيز أواصر المحبّة بين البلدان، عبر الفن والعلوم وما سواهما.محاولة إضفاء صبغة معينة على حاضرة الدنيا جريمة.#بغداد_مدنية

— Anas Al Badree أنس البدري (@BadreeAnas) December 19, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسم ’بغداد مدنيّة’ يغزو ’تويتر’.. عاصمة التنوع والثقافة لن تتغير ملامحها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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