وزير التربية يبحث مع الصليب الأحمر تخفيف حجم التحديات التي تواجه العراق

2021/12/19 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير التربية، علي حميد الدليمي اليوم الأحد، مع الصليب الأحمر سبل التعاون المشترك وتخفيف حجم التحديات التي تواجه العراق في هذه المرحلة الراهنة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه “المركز الخبري […]

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