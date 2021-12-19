العراق رابعاً بين الدول الحائزة على السندات الأميركية

2021/12/19 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الاميركية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الاميركية بأكثر من ملياري دولار لتصل الى 20.364 مليار دولار خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وارتفعت حيازة العراق من السندات الخزانة الاميركية لشهر تشرين الاول بمقدار 2.410 مليار دولار وبنسبة 13.55% لتصل الى 20.364 مليار دولار بعد ان كانت 17.954 مليار دولار في شهر أيلول الماضي،حسب جدول نشرته الخزانة مؤخراً، لافتة الى ان ” هذه السندات انخفضت عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 21.6 مليار دولار”.

واضافت، ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9.028 مليارات دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 11.336 مليار دولار”، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 0.2% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة وبواقع 116.4 مليار دولار وتأتي بعدها الامارات بواقع 53 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 45.9 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.7 مليار دولار.

واوضحت، ان “اكثر الدول حيازة للسندات الاميركية هي اليابان وبواقع 1.320 ترليون دولار تليها الصين وبواقع 1.065 ترليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 579 مليار دولار”.

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