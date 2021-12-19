المرور توضح بشأن تسقيط السيارات القديمة وتعويض اصحابها

2021/12/19 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصاوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، بشأن عزمها تسقيط السيارات القديمة وتعويض اصحابها.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد حيدر كريم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، انه "إلى الآن لم يتم العمل بهذا المشروع انما هو مجرد مقترح قدمته مديرة المرورالعامة الى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل نتيجة كثرة المركبات وما تتسببه من زخم مروري".

وأضاف، أن "مديرية المرور قدمت الدراسة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء "، مشيراً إلى أنه "سيتم العمل بها عند حصول الموافقات".

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