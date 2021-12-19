رسالة الأسف الكردي تصطدم بإيرادات المنافذ.. كشف أسباب عدم تسليم رواتب كردستان

2021/12/19 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، اليوم الأحد، عدم تسليم حكومة كردستان إيرادات المنافذ إلى بغداد بشكل كامل، فيما كشف عن أسباب تأخر رواتب موظفي الإقليم.

وقال صالح في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "إيرادات المنافذ والضرائب والعائدات الأخرى في المحافظات داخل كردستان لا تسلم كاملة لحكومة الإقليم وأحيانا يتم تسليمها بشكل متأخر".

وأضاف أنه "هذا هو السبب في تأخر توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان، فالحكومة الاتحادية ترسل مبلغ 200 مليار دينار مبكرا، لكن المبلغ المطلوب لتوزيع الرواتب هو 895 مليار تحصل عليها الحكومة من عائدات النفط والإيرادات الأخرى".

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