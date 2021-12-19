هيئة الاستثمار العراقية: استمرار سحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة

2021/12/19 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة الاستثمار العراقية، اليوم الأحد، عن الاستمرار بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، فيما حددت المحافظات الأعلى بسحب الإجازات الاستثمارية.وقالت رئيس الهيئة سها داود النجار، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، إن "الهيئة …

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