2021/12/19 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفنان المصري، شيكو هشام، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا، كاشفا عن حالته الصحية.

وعلى حسابه في “فيسبوك”، قال شيكو هشام: “إيجابي كورونا الحمد لله…أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا، ياخد باله وإن شاء الله خير..أنا تمام عموما”.

التالي

منذ 22 ساعة

ما هي التأثيرات المحتملة لاستهلاك الكافيين أثناء الحمل

منذ 22 ساعة

هيفاء وهبي توجه رسالة لملك جمال لبنان

منذ يوم واحد

ميزة جديدة على واتساب لهذه الفئة

منذ يوم واحد

يونامي تدعم متضرري السيول في أربيل

منذ يومين

رجل يناشد خبراء ناسا لاستعادة عملات بيتكوين قيمتها ملايين الدولارات

منذ يومين

طبيب يكشف سببا غير متوقع للزكام المزمن

منذ يومين

لقاح جديد “مضاد للشيخوخة”

منذ يومين

قطرات العين بدلا من نظارات القراءة

منذ يومين

وزارة الثقافة تنفي علاقتها بمعرض الكتاب الحالي

منذ يومين

تعرف على الدول العربية سجلت تفشي “أوميكرون” على أراضيها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنان مصري شهير يعلن إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنان مصري شهير يعلن إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).