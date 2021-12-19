2021/12/19 | 18:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، الأحد، بسرعة إرسال البيانات الدقيقة من أجل إطلاق الاستمارة الخاصة بحملة الشهادات العليا والاوائل قبل نهاية السنة.

وقال اعلام المجلس في بيان اليوم، (19 كانون الاول 2021)، إنه "عقد صباح هذا اليوم في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي اجتماعا ضم عددا من مديري الدوائر الإدارية والمالية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية برئاسة رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، وعددا من السادة الأعضاء والمديرين العامين في المجلس، بالإضافة الى حضور عدد من ممثلي حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل لمناقشة واقع حركة الملاك وآلية التعيين".

وشدد التميمي بحسب البيان، على ضرورة "استنفار كل طاقاتهم وجهودهم لتزويد المجلس بالاحتياجات الوظيفية والتخصصات المطلوبة من الوزارات والدوائر لكون المجلس يعتمد في آلية التوظيف معيار الاختصاص الدقيق".

ووجه رئيس مجلس الخدمة "بسرعة إرسال البيانات الدقيقة من أجل إطلاق الاستمارة الخاصة بحملة الشهادات العليا والاوائل قبل نهاية السنة".

وأضاف البيان، إنهم "رحبوا باهتمام رئيس مجلس الخدمة برفد المؤسسات الحكومية بالاختصاصات الدقيقة والطاقات البشرية الكفوءة لبناء مؤسسات رصينة تعمل على خدمة المجتمع والبلد وفق المنهجية العلمية المتطورة".

وأكد الضيوف حرصهم على تقديم الاختصاصات الدقيقة قبل نهاية السنة ليتسنى للمجلس إطلاق استمارة التوظيف، وفقا للبيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يوجه بشأن استمارة توظيف حملة الشهادات العليا والاوائل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يوجه بشأن استمارة توظيف حملة الشهادات العليا والاوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).