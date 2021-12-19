العراق والصليب الأحمر يبحثان مدى تأثير النزاعات المسلحة على النظام التعليمي

2021/12/19 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الأحد، مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، سبل التعاون المشترك وتخفيف حجم التحديات التي تواجه العراق في هذه المرحلة الراهنة، ومدى تأثير النزاعات المسلحة على النظام التعليمي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الدليمي “استقبل بمكتبه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاسابيانكا ونائب منسق حماية السكان المدنيين آيا واجي لمناقشة عدد من القضايا التي تخص ظواهر العنف ومدى تأثير النزاعات المسلحة على النظام التعليمي”.

وذكر الدليمي، وفق البيان، أن “الحكومة العراقية لديها خطة شاملة ذات ابعاد استراتيجية متعددة تهدف الى إعادة تأهيل تلاميذ وطلبة المخيمات ودمجهم في التعليم فضلاً عن اعادتهم الى محل سكناهم التي تركوها قصراً نتيجة لاحتلال العصابات الاجرامية لمناطقهم، من خلال التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واتباع السياقات القانونية المعدة بهذا الشأن”.

وأضاف، “لقد استطاعت الوزارة وضع خطة استراتيجية في جانب التأهيل وطباعة عدد من الكراسات الخاصة بالتأهيل المعنوي والنفسي للتلاميذ والطلبة لإعادة دمجهم مع المجتمع، وبعدها اثنى وزير التربية على جهود منظمة الصليب الأحمر لجهودهم ومتابعتهم لمختلف الملفات متمنياً منهم الاستمرار بهذا التعاون بشكل اكبر وبملفات أوسع”.

من جانبه، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر “استعداد المنظمة لدعم احتياجات الوزارة وتنفيذ خططها وبرامجها التطويرية التي تصب في مصلحة العملية التربوية”.

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